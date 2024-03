CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, diğer adaylarla samimi bir seçim atmosferi yaratıyor

Politika

DENİZLİ(İHA) – CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, seçime katılacak olan diğer partilerin belediye başkan adaylarıyla samimi ve sıcak karşılaması ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Aday Üstündağ, "Sevgi, saygı çerçevesinde bir seçim atmosferimiz var. Babadağ'da huzur devam edecek" dedi.

CHP Babadağ Belediye Başkan Adayı Fuat Üstündağ, seçim çalışmaları çerçevesinde diğer parti belediye başkan adaylarıyla zaman zaman karşılaştıklarını, ilçede tanıdık oldukları dolayısıyla sevgi ve saygı içinde seçim çalışması yürüttüklerine dikkat çekti. Zaman zaman şakalaştıklarını belirten Aday Üstündağ, çocuklar için futbol topu dağıttığı sırada rakibi ile top oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

"Seçim var diye küsmek darılmak olmaz"

Babadağ'da örnek bir seçim çalışması gerçekleştirdiğini ve bunun da devam edeceğini belirten Aday Fuat Üstündağ, "Aynı ilçe de birbirimizi tanıyan kişileriz. Seçim var diye küsmek darılmak olmaz. Rakip olsak da düşman değiliz. İlçemizde 4 pazaryeri var illaki her hafta, her gün karşılaşıyoruz. Birbirimize sarılıyoruz, çay, kahve ve yemek teklifinde bulunuyoruz. Bu her yerde böyle olmalıdır. Babadağ örnek olmalı, maalesef bazı seçimlerde seçim başka boyutlara çıkıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Halkımıza bu seçimde olduğumuz gibi huzurlu, güvenli, sevgi ve saygı dolu bir Babadağ sunmalıyız. Gençlerimize bizler örnek olmalıyız. Bizim görevimiz aslında şimdiden başlıyor. Bizler kimseyi ayrıştırmadan, sen ben demeden herkes ile kucaklaşıyoruz, bunu da yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ