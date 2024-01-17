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CHP Belediye Başkan Adayı, Kur'an Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Belediye Başkan Adayı, Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Giresun'un Bulancak ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç, Kur'an kursunu ziyaret ederek çocuklardan oy istedi. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler tepki çekti.

CHP Belediye Başkan Adayı, Kur\'an Kursunu Ziyaret Etti
17.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 16:05
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Giresun'un Bulancak ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç, Kur'an kursunu ziyaret etti. Kur'an kursundaki çocukların ailelerinden oy isteyen ve seçildiğinde çocuklara yönelik projelerini anlatan Sıbıç, o anları sosyal medya hesabında paylaşınca tepki yağdı.

CHP Bulancak Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç, Regaip Kandili akşamı müftülüğe ait Merkez Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, seçim çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde seçildiğinde çocuklara yönelik projelerini anlatan ve taleplerini soran Sıbıç, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımı kaldırdı.

"Kur'an kurslarını kapatmak isteyen zihniyet buralarda siyaset yapıyor"

Paylaşımla ilgili tepkisini dile getiren Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "İktidarı her fırsatta dini siyasete alet etmekle suçlayan CHP, bırakın camilerde yetişkinleri, Kur'an kurslarında çocuklara siyaset yapıyor. Bir de Kur'an kursundaki şovunu sosyal medya hesaplarından propaganda olarak paylaşıyor. Bunu yapan da Kur'an eğitimine 'Ortaçağ karanlığı' diyen bir zihniyet, 'İmam hatipleri, Kur'an kurslarını kaldıracağız' diyen bir zihniyet" dedi.

Randevu alarak Kur'an kursuna gitmiş

CHP Belediye Başkan Adayı Necmi Sıbıç ise "Daha öncesinde ziyaret için randevu alarak, herhangi bir sakıncası olmadığının belirtilmesi üzerine Kur'an kursuna gittik. Çocuklara ikramda bulunarak, isteklerini sorduk. Hepsi de tuttukları takımların formasını istedi. Amacımız çocukları bir arada görmek, onlarla bir araya gelmekti. Çocukların ailelerinin telefonları üzerine de sosyal medya paylaşımımızı kaldırdık" dedi.

Öte yandan, Giresun İl Müftülüğünden ise, ziyaret için randevu Kur'an kursu idaresi için talep edilmiş ancak, öğrencileri ziyaret ise ani gelişmiştir. Gerekli inceleme ve soruşturmayı yapıyoruz açıklaması yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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