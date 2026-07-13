CHP İl Başkanlığına atanan Yağmur: "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim gibi, şahsımı hedef alan polemiklerin de tarafı olmayacağım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur, partilerin kişilerin değil; tüzüğünün, kurullarının ve kurumsal kimliğinin partisi olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur, göreve getirilmesinin ardından tarafına yöneltilen değerlendirmeler üzerine bir açıklama yaptı. Yağmur, "CHP genel merkezi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdiri ve yetkili parti organlarının kararı doğrultusunda Bilecik İl Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunuyorum. Bu görev, kişisel bir talebin değil; partimizin tüzüğü ve kurumsal işleyişinin sonucudur. Hiç kimsenin, Genel Merkezimizin aldığı meşru kararları yok sayma ya da gayrimeşru ilan etme hakkı bulunmamaktadır. CHP'de örgüt iradesi kadar, parti tüzüğü ve yetkili organlarının kararları da bağlayıcıdır. Demokrasi; yalnızca seçim sonuçlarını kabul etmek değil, parti hukukuna ve kurumsal işleyişe de saygı göstermektir. Beğenilmeyen her kararı 'Örgüt iradesine darbe' olarak nitelendirmek, parti kültürüne ve kurumsal ciddiyetine zarar vermektedir. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, birbirimizi hedef göstermek değil, CHP'nin iktidara taşıyacak birlik ve beraberliği güçlendirmektir. Makamlar geçicidir, CHP kalıcıdır. Hiçbir görev, partimizin ortak mücadelesinden ve Türkiye'nin geleceği hedefinden daha önemli değildir. Görev yaptığım süre boyunca partimizin faydasını gözeten, tüm örgütümüzle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla ayrım yapmaksızın birlikte çalışmaya hazır olduğumu ifade ediyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim gibi, şahsımı hedef alan polemiklerin de tarafı olmayacağım. CHP'nin gerçek sahibi üyeleridir. Bizlere düşen görev ise kişisel tartışmaları büyüterek kamuoyuna negatif algı oluşturmak değil, partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyarak kongre süreçlerine hazırlanmaktır" dedi. - BİLECİK