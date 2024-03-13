CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü\'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci seçim çalışmaları kapsamında, Gölköy ve Türkbükü Mahallelerinde esnaf ziyaretlerini ve halkla buluşmalarını sürdürdü, vatandaşlarla birlikte iftara katıldı.

Başkan Adayı Tamer Mandalinci ilk olarak, Gölköy'de Pazar yeri ve ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Bölge sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Mandalinci, "Meclis Üyelerimizle her zaman sokakta sizlerin arasında olacağız. Talep edilen sorunlarla ilgili çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bizim makamımız Bodrum'un sokakları olacak" dedi.

Başkan Adayı Mandalinci daha sonra Türkbükü'nde balıkçıların sorunlarını dinledi. Mandalinci, samimi bir ortamda geçen buluşmanın ardından esnaf ziyaretiyle programına devam etti.

Esnaf ziyaretleri sonrasında Türkbükü'ndeki site yöneticileriyle bir araya gelen Mandalinci, kucaklayan, çözüm odaklı belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini ifade etti. Mandalinci, "Bodrum artık, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı gelir oranında yatırımları alacak. Koordine içerisinde sorunları tek tek aşacağız" dedi.

Burada site yöneticilerinden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Bodrum'un her sorunu benim de sorunum, kayıtsız kalamayız. Bodrumlular nasıl vergilerini ödüyorsa, turizm gelirinde yüksek kazançla devlete gelir sağlıyorsa, bunların karşılığında da yatırımları almalı. Ayağı yere basan projelerle gidip gerekli yerlerle görüşeceğim ve takipçisi olacağım. Buna rağmen çözüm üretilmezse, o zaman STK'lar ve vatandaşlarımızla birlikte kamuoyu oluşturup taleplerimizi yineleyeceğiz" yanıtını verdi.

Eleştiriye açığız

Sorunları görmezden gelmeyeceklerini, üzerine gideceklerini belirten Başkan Adayı Madnalinci, eleştirinin önemine dikkat çekerek "Eleştiri Bodrum'un daha iyi olması için yapılıyorsa, bu bizim eksiklerimizi görmemize, daha sağlıklı projeler üretmemize ve Bodrum'a daha doğru işler yapmamıza katkı sağlar. Eleştiriler bizi geliştirir" dedi.

1 Nisan'da çalışmalara başlayacağız

Sorunların bir günde oluşmadığı gibi bir günde de çözülemeyeceğine vurgu yapan Mandalinci, Bodrum'un kaybedecek zamanı olmadığından hemen harekete geçeceklerini dile getirdi. Türkbükü, Gölköy, Gündoğan ve Yalıkavak'ta altyapı çalışmalarına önem vereceklerini söyleyen Mandalinci, zor gibi görünen çözümleri doğru strateji, planlama ve takiple 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayarak çözeceklerini anlattı.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililerle birlikte ziyaretlerini sürdüren Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci, Gölköy Pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı. - MUĞLA