CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü\'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Gölköy ve Türkbükü Mahallelerinde esnaf ziyaretlerini ve halkla buluşmalarını sürdürdü, vatandaşlarla birlikte iftara katıldı.

13.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci seçim çalışmaları kapsamında, Gölköy ve Türkbükü Mahallelerinde esnaf ziyaretlerini ve halkla buluşmalarını sürdürdü, vatandaşlarla birlikte iftara katıldı.

Başkan Adayı Tamer Mandalinci ilk olarak, Gölköy'de Pazar yeri ve ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Bölge sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Mandalinci, "Meclis Üyelerimizle her zaman sokakta sizlerin arasında olacağız. Talep edilen sorunlarla ilgili çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bizim makamımız Bodrum'un sokakları olacak" dedi.

Başkan Adayı Mandalinci daha sonra Türkbükü'nde balıkçıların sorunlarını dinledi. Mandalinci, samimi bir ortamda geçen buluşmanın ardından esnaf ziyaretiyle programına devam etti.

Esnaf ziyaretleri sonrasında Türkbükü'ndeki site yöneticileriyle bir araya gelen Mandalinci, kucaklayan, çözüm odaklı belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini ifade etti. Mandalinci, "Bodrum artık, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı gelir oranında yatırımları alacak. Koordine içerisinde sorunları tek tek aşacağız" dedi.

Burada site yöneticilerinden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Bodrum'un her sorunu benim de sorunum, kayıtsız kalamayız. Bodrumlular nasıl vergilerini ödüyorsa, turizm gelirinde yüksek kazançla devlete gelir sağlıyorsa, bunların karşılığında da yatırımları almalı. Ayağı yere basan projelerle gidip gerekli yerlerle görüşeceğim ve takipçisi olacağım. Buna rağmen çözüm üretilmezse, o zaman STK'lar ve vatandaşlarımızla birlikte kamuoyu oluşturup taleplerimizi yineleyeceğiz" yanıtını verdi.

Eleştiriye açığız

Sorunları görmezden gelmeyeceklerini, üzerine gideceklerini belirten Başkan Adayı Madnalinci, eleştirinin önemine dikkat çekerek "Eleştiri Bodrum'un daha iyi olması için yapılıyorsa, bu bizim eksiklerimizi görmemize, daha sağlıklı projeler üretmemize ve Bodrum'a daha doğru işler yapmamıza katkı sağlar. Eleştiriler bizi geliştirir" dedi.

1 Nisan'da çalışmalara başlayacağız

Sorunların bir günde oluşmadığı gibi bir günde de çözülemeyeceğine vurgu yapan Mandalinci, Bodrum'un kaybedecek zamanı olmadığından hemen harekete geçeceklerini dile getirdi. Türkbükü, Gölköy, Gündoğan ve Yalıkavak'ta altyapı çalışmalarına önem vereceklerini söyleyen Mandalinci, zor gibi görünen çözümleri doğru strateji, planlama ve takiple 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayarak çözeceklerini anlattı.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililerle birlikte ziyaretlerini sürdüren Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci, Gölköy Pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkbükü, Gölköy, Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:07 Seçil Erzan’ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Gölköy ve Türkbükü'nde Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement