CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, \'3 T Formülü\' ile ilçeyi kalkındıracaklarını açıkladı

Politika

Aydın'da adaylığı ilk açıklanan isim olan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel; Tarım, ticaret ve turizm'in ağırlık kazanacağı '3 T Formülü' ile ilçeyi kalkındıracaklarını açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren ve süreç kapsamında ilçeye bağlı 55 Mahalle'de program düzenlediklerini kaydeden M. Galip Özel, Kakkalan ve Kamışlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen düzenlediği halk buluşmaları yoğun ilgi gören Başkan Adayı M. Galip Özel, Bozdoğan'ın sahip olduğu tarımsal ve kültürel değerlerin kıymete dönüştürülmesi ile ilçenin kabuğunu kıracağını belirtti. Bu kapsamda hazırladıkları 3 T projesi ile ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten Özel, "Bozdoğan verimli toprakları, gerek doğal gerekse kültürel varlıkları ile önemli bir bölge. Ancak nedense bu değerler kıymete dönüştürülemediği için hak ettiği yere ulaştırılmamış. Yol yapmak, taş döşemek, çöp toplamak belediyelerin asli görevi. Esas olan ilçeyle birlikte vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak. Bu göreve talip olmadan önce dersimizi çok iyi çalıştık. ve yapılması gereken ne varsa projelendirdik. Bozdoğan'ımızı tarım, ticaret ve turizm ile geliştireceğiz" diyerek bu konuda projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Konuşmasında eşitlikten de bahseden Özel, eşit ve adil bir hizmet sözü vererek "Merkezde olan imkanların tümünü kırsal kesimlerdeki mahallelerimize de ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - AYDIN