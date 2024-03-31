CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel Oyunu Kullandı

CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel oyunu sabah saatlerinde kullandı.
Bozdoğan Merkez ilkokuluna gelerek oyunu kullanan Galip Özel, "Demokratik hakkımızı yerine getirerek oyumuzu kullandık. Değişen ve Gelişen bir Bozdoğan için herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Yerel seçimin ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy kullandı. Dağ, açıklamasında 4,5 milyon İzmirli'nin kazanacağına inandığını belirtti. Oy kullanma işlemine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
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