CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Tacir Mahallesi\'nde Gölet Vaadi Verdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Zemin etütleri yapılmış, her şey hazır. Bir tek kazma vurulacak ve devamı gelecek. Tacire sözümüz olsun, sizler de takip edin göleti yapacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik ilçesinin Tacir Mahallesi'ni ziyaret etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, CHP İznik Belediye Başkan Adayı Ayan Özer'in de katıldığı ziyarette Bozbey ve ekibi meşalelerle karşılandı.
2019'da Tacirlilerin kendilerine destek verdiğini ifade eden Bozbey, "Bu seçimde inanın kazanıyoruz. Farkı da açarak önce Tacirlileri, ardından İznik ve Bursalıları gülümseteceğiz" dedi.
Tacire yapılacak göletle ilgile konuşan Mustafa Bozbey, "Zemin etütleri yapılmış, her şey hazır. Bir tek kazma vurulacak ve devamı gelecek. Tacire sözümüz olsun, sizler de takip edin göleti yapacağız. Sadece gölet değil, düğün salonu, yollar, derenin ıslahı var. Bunlar bugüne kadar yapılmadı. Tacir'i bugüne kadar yok saydılar. Tacirliler de 31 Mart'ta onları yok sayacak. İznik'te Ayan Özer'i, Bursa'da Mustafa Bozbey'i destekleyecek" diye konuştu.
Tarım ve hayvancılık yapana yeterli desteklerin verilmediğini söyleyen Bozbey, "Birçok yerde insanlarımız arazilerini ekemiyor. Bunlarla ilgili proje hazırladık, desteklerimiz olacak. Bu destek paketlerimizle birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği bu insanlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
Bozbey sözlerini şöyle tamamladı; "Dağı, taşı her yeri pankartlarla donatıyorlar. Kimin parasıyla? Tüyü bitmemiş Bursalı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, her yaştan insanların parasını harcıyorlar, bu seçimde. Belediyenin parasını harcıyorlar. Zaten bunların toplamlı bu yapacaklarımız destekleri fazlasıyla karşılayacak. İnanın Bursalının yüzü gülecek. 3.3 milyon nüfusa sahip Bursa, gülümseyecek. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi. - BURSA
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