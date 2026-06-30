CHP'de 26 İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP'de 26 İl Başkanı Görevden Alındı

30.06.2026 18:57
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CHP, 26 ilde il başkanı ve yöneticilerini görevden alırken, bazı illere yeni başkanlar atadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanı, il yöneticisi ve il disiplin kurulunun görevden alındığını, 7 il başkanının tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle doğrudan disipline sevk edildiğini, 6 ilde de yeni il başkanı görevlendirildiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'yle ilgili güvenlik ve dış politika konusunda genel değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

Yeni bir ücret düzenlemesine ve bu konuda paradigma inşasına ihtiyaç duyulduğunu savunan Sarı, bu konuda bir çalışma yürüttüklerinin bilgisini verdi.

Asgari ücretin mutlaka revize edilerek daha üst noktaya taşınması gerektiğine işaret eden Sarı, "1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin en az 45 bin lira seviyesinde olması gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 32 bin lira seviyesine çıkarılmasını zorunlu görüyoruz." diye konuştu.

Sarı, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun sunduğu raporun gereklerinin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

"Süreç neden bu kadar uzadı?" diye sorduklarını dile getiren Müslim Sarı, "Biz bu sürecin son derece şeffaf bir şekilde sürdürülmesini, parlamentonun ve kamuoyunun gözünün önünde tartışılmasını istiyoruz. CHP olarak komisyon raporunun arkasındayız. Ülkenin birliği ve beraberliği, devletin bekası ve milli birlik ve kardeşliğimiz açısından bu sürecin destekçisiyiz." dedi.

"26 ilimizde bir görevden alma söz konusu"

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında MYK'de parti içi disiplinle ilgili birtakım kararlar aldıklarını aktardı.

Sarı, Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulunun görevden alındığını açıkladı.

Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını ifade eden Sarı, 7 il başkanı hakkında tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin uygulanmasına karar verdiklerini belirterek, bu isimlerin Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olduğunu bildirdi.

6 ilde ise yeni il başkanlarına görev verdiklerini dile getiren CHP'li Sarı, şöyle devam etti:

"Batman için Yılmaz Özkanat, Çanakkale için Koray Akkılıç, Mardin için Mahmut Duyan, Osmaniye için Rıza Tekerek, Niğde için Tevfik Caymaz ve Tunceli için de Kemal Özcan arkadaşımıza görev verdik. 26 ilimizde bir görevden alma söz konusu. Bunların 7'sinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 26 ilin 6'sında ise yeni görevlendirme söz konusu."

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın cenazesinde tepki gördüğü iddialarına ilişkin soru üzerine Sarı, "Biz bu montaj süreçlerini 2023 seçimlerinden önce de yaşamıştık. Bunlar Türk siyasetinde uygun olmayan taktiklerdir. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar, bu da böyle bir süreç." yanıtını verdi.

Görevden alınan bazı eski il başkanlarının yeni il başkanlığı binaları açması sorulan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. CHP'de de asla kabul edilebilir bir şey değildir. CHP'de bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, ilçe binaları, başka örgütlenmeler gibi. Bunların farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tarafımızdan yapılan değerlendirmeler de olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'de 26 İl Başkanı Görevden Alındı - Son Dakika

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