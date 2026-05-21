CHP'de İhraç Süreci: Öztürkmen Discipline Sevk Edildi

21.05.2026 18:04
CHP, Milletvekili Öztürkmen'in açıklamalarını disiplin kuruluna taşıyacak, kesin ihraç istiyor.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 'Yargı mutlak butlan kararı verirse saygı duyulmalıdır' açıklaması yapan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in 'Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum' açıklamalarına ilişkin, "Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in butlan karşısında, butlan gelirse buna karşı sergileyeceğimiz tavır şu olur bu olur şeklinde butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir. Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti meclisinin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç isimli disiplin kuruluna sevkini ilk toplantıda parti meclisi karara bağlayacak. Kendisi milletvekili olduğu için yetki parti meclisinde" diye konuştu.

"Bu ülkeyi şahsın devleti haline getiremeyiz, buna müsaade etmeyiz"

CHP'nin temiz bir parti olduğunu söyleyen Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoya ilişkin, "Bütün bunları normalleştirmemek lazım. Bu endişeleri taşımak normal. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, köklü devlet geleneği olan uzun süreli bir çabanın sonrasında Cumhuriyet'in ilan edildiği, bedeller ödendiği, meclisin açıldığı, milli egemenliğe dayalı bir Cumhuriyettir. Bunu hiçbir güç ortadan kaldıramaz. Zaman zaman zarar verenler olacaktır. Zaman zaman anayasadan kaynaklı, anayasanın boşluklarından faydalanarak göreve gelip anayasayı dinlemeyen olacaktır. Ama bu durumu elbet son bulacak. Kendi aramızda konuştuğumuz ya da diğer partilerdeki arkadaşlarla istişare ettiğimizde de insanların endişesini görüyoruz. Ama bizim ülkeye borcumuz var, hep birlikte farklı düşünsek de bu ülkeyi şahsın devleti haline getiremeyiz, buna müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık koca bir çınar"

Mutlak Butlan kararının çıkması halinde bir hazırlıklarının olup olmayacağı konusuna ilişkin konuşan Emre, "Buna ilişkin, genel başkanımız söyledi, biz her türlü saldırı, her türlü kurtulmaz karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi, 103 yıllık koca bir çınar, elbette çeşitli hazırlıklarımız var. Ama bunu şöyle ifade edelim, böyle bir karar verdik, Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul eder, yönetim kabul eder, seçilmişler kabul eder. Böyle bir gerçeklik yok. Türkiye'de bugün kime sorarsanız sorup bu kararı, saçma sapan bir karar" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

