CHP'de Milletvekilleri İle İlgili Disiplin Süreci - Son Dakika
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CHP'de Milletvekilleri İle İlgili Disiplin Süreci

10.06.2026 19:35
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Zeynel Emre, 9 milletvekilinin disipline sevkine tepki gösterip mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partisinin 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesine tepki göstererek, "Bu karara karşı yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesine tedbirli olarak başvuracağız." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin saldırı altında olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin, olmayan tüzük maddesine göre işlem yapma hakkının olmadığını belirten Emre, "CHP tarihi adına kara bir gün yaşandığını" dile getirdi.

Emre, belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin göreve başlamasının Parti Meclisi'nin (PM) salt çoğunluğunun onayına tabi olduğunu vurguladı.

Disipline sevkin parti tüzüğünde yer aldığını hatırlatarak ilgili maddeleri okuyan Emre, bunun için PM isteminin gerektiğini aktararak, alınan disipline sevk kararında PM kararının olmadığını ifade etti.

Emre, parti tüzüğüne göre PM'nin salt çoğunluğunun olağanüstü kurultay kararı alma hakkının bulunduğuna dikkati çekti.

YDK'ye sevk edilenlerden 4'ünün PM üyesi olduğunu anlatan Emre, bu nedenle dengeyi değiştirme amacının güdüldüğünü öne sürdü.

Emre, "Bu kararı verenler ülkemizin Anayasası'nı, kanunlarımızı, parti tüzüğümüzü, teamülleri, parti kültürünü çiğnediler. Bu kararı verenler geçmişte yaptıkları Adalet Yürüyüşü'nü çiğnediler." dedi.

Yaşananların CHP'nin kişisel meselesi olmadığını söyleyen Emre, "açıkça darbe süreci işletildiğini" savundu.

Hukuk yolunu işletmeye devam edeceklerini bildiren Emre, şunları kaydetti:

"Bu karara karşı yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesine tedbirli olarak başvuracağız. Bunun hızla düzeltilmesini isteyecek, Meclis Başkanlığına yazı yazacağız, Grup başkanvekili arkadaşlarımızın görevde olduğunu göndereceğiz. Biz istesek bugün yeterli sayıda arkadaşımız istifa ederek PM'yi de düşürür, PM yeter sayının altına iner ve yine orada tüzük der ki 'olağanüstü kurultay yapmak zorundasınız, başka yolu yok.' Ama dedik ki yarın gidelim bu yanlıştan döndürmek için derdimizi anlatalım, hukuki haklarımızı arayalım, düzeltici, yapıcı yerde yer alalım."

CHP'li Emre, kumpasların üstesinden geleceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeynel Emre, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Milletvekilleri İle İlgili Disiplin Süreci - Son Dakika

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