CHP\'de Yönetim Değişikliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, "26 ilimizdeki yönetimin görevden alınma durumu, bu illerden 7 tanesinde de il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusudur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetimi için fesih, 7 il başkanı hakkında da ihraç talebinde bulunulduğunu açıkladı. 26 il yönetiminin ve bazı ilçe yönetimlerinin görevden alınmasının yanı sıra bazı illere yeni atamalar gerçekleştirildiğini belirten Sarı, "Yapılan MYK Toplantısı sonucu CHP'de bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu iller Ağrı ve Ağrı'nın aynı zamanda merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve aynı zamanda Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop ilinde de sadece il başkanı görevden alındı. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. Bunun dışında 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu illerimiz ise Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli'dir. Bunlara ek olarak 6 ilimizde de il başkanlarımıza görevler verdik. Bu iller ise Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'dir. Özetle 26 ilimizdeki yönetimin görevden alınma durumu, bu illerden 7 tanesinde de il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusudur" diye konuştu.

"Hiçbir kurum iki başlı yönetilemez"

Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşta ikili yönetimin var olamayacağının altını çizen Sarı, "Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. Sadece bir siyasal parti için bunu söylemiyoruz. Bütün kurumlar için iki başlılık mümkün olmayan bir şeydir. Bu durum CHP'de de asla kabul edilebilir bir şey değildir. CHP'de bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Bununla ilgili ipuçlarını görüyoruz. Paralel il binaları, paralel ilçe binaları, paralel örgütlenmeler gibi bu durumların farklı bir siyasete ve farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak üzere yapılmış işlemler olduğunu değerlendiriyoruz. İki başlılığı kabul etmemiz mümkün değil. Paralel bir yapıyı da kabul etmemiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde bu duruma ilişkin değerlendirmeleri hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA