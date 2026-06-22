CHP'deki Parti İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'deki Parti İddialarına Yanıt

22.06.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, yeni parti iddialarını reddederek CHP'nin güçlü yapısını vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı" iddiasına ilişkin, "Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanı Özel başkanlığında yaptıkları toplantıda gündeme, partilerine ve yol haritalarına dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Özel'in geçen hafta gerçekleştirdiği il gezilerine değinen Emre, halkın Özel'e yönelik ilgisini herkesin gördüğünü savundu.

Parti yönetiminde delegelere, parti üyelerine ve seçilmişlere rağmen kimsenin başarılı olma ihtimalinin olmadığını ifade eden Emre, "Bu hafta itibarıyla yarın 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığına Utku Gümrükçü'nün atanmasını eleştiren Emre, Gümrükçü'nün görevini devralması sırasında yaşanan gerginlik görüntülerini "çirkin" diye nitelendirdi.

Emre, CHP'nin son yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra kentteki 30 ilçeden 28'ini kazandığını belirterek, "Bir ilde bir örgüt daha nasıl başarılı olabilir?" diye sordu.

Partisine ilişkin olağanüstü kurultay tartışmalarına değinen Emre, "Deniliyor ki 'kurultay süreçleri 4-5 ay sürer.' Bu, zaman kazanmak adına söyleniyor. Yani '4-5 ay' denilip de zamana yayılarak mevcut tükenmiş iktidarın ekmeğine yağ sürülmek istenmektedir." ifadelerini kullandı.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan, bu konuda "sınıfta kalındığını" iddia eden Emre, ABD ile İran arasındaki İsviçre'de yapılan görüşmelerde Pakistan ve Katar yer alırken Türkiye'nin bu işin hiçbir yerinde olmadığını savundu.

Emre, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ise "Ne Arap saçına dönüşen infaz hukuku ile ilgili bir düzenleme var ne tarafsızlık ve bağımsızlığını kaybeden yargının işleyişiyle ilgili bir düzenleme var ne de hakim ve savcıların meslekteki terfi ve atamasına yönelik bir iyileştirme var. Baktığımız zaman aslında bu yargı paketi de bundan öncekiler gibi hiçbir esaslı konuyu düzeltecek nitelikte görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, "Yürüyüş Partisi" adında yeni bir parti kurulacağı iddiasına ilişkin, CHP Grup Başkanı Özel'in bu konudaki ifadelerini hatırlattı.

Bu konuda tüm hukuki süreçleri işleteceklerini belirten Emre, "İşgal durumu devam ederse, Genel Başkanımız (Özgür Özel) onu bir felaket durumu olarak tarif etti, o zaman elbette farklı yollar, arayışlar olacaktır. Ama bugün itibarıyla biz bunları henüz konuşmadık. Biz, CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız, üyelerimiz, delegeler bizim yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin." dedi.

Emre, partisinin İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkanvekilliğine iadesiyle ilgili Meclis Başkanlığıyla görüşmelerinin olup olmadığına dair soru üzerine de "Çeşitli görüşmeler oldu ve Gökhan Bey görevine devam edecek. Orada bir sorun yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Dış Politika, Zeynel Emre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki Parti İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:10:04. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'deki Parti İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.