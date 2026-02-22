CHP'den Ahmet Özer'in Masumiyet Vurgusu - Son Dakika
CHP'den Ahmet Özer'in Masumiyet Vurgusu

22.02.2026 17:13
CHP'li Zeynel Emre, hapis cezası alan Ahmet Özer'in masumiyetine inandıklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Ahmet Özer'in masumiyetine inandıklarını belirterek, bir an evvel görevine dönmesini umduklarını bildirdi.

Emre, partisinin Bakırköy İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alican Uludağ'ın tutuklandığını aktaran Emre, "Son 6 yılda 3 bin 480 ayrı olayda gazetecilere yönelik yargılama yapılmış. Hakim karşısına çıkmış. 420 gözaltı, bunların 145'i tutuklama." diye konuştu."

Emre, bazı belediyelere yönelik operasyonların son bir yıldır devam ettiğini söyledi.

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilen Ahmet Özer hakkında mahkemenin gerekçeli kararının da açıklandığını kaydeden Emre, "Biz, belediye başkanımızın masumiyetine inanıyoruz. Umarım bir üst mahkemede bu ortaya çıkar ve bir an evvel görevine döner." ifadelerini kullandı.

Emre, ülkedeki polisin haklarını savunacak, çalışma koşullarını iyileştirecek, sesinin duyulmasını sağlayacak bir sendikanın kurulması gerektiğini söyledi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili belgelere de değinen Emre, şöyle devam etti:

"Dünyanın neredeyse birçok ülkesinin de bu işin faillerin bulunduğu bir durum. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere Prensi'nin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan bir soruşturma. Şimdi burada bu kadar çarpıcı bir durum varken bunun Türkiye ayağıyla ilgili sorular soruyoruz ilgili bakanlara. Yazılı sorularımızı gönderdik. Buradan yine ifade edelim. Türkiye'de herhangi bir çocuğumuz bu ağ kapsamında yurt dışına götürüldü mü? Peşine düşüldü mü? Buralarla ilgili finansal hareketleri, MASAK raporları var mı? İlgili bakanlıklar, soruşturma makamlarından bilgi talep etti mi? Yani sizde yürüyen bu soruşturmalarla ilgili Türkiye ayağında biz açık kaynaklardan ve basından duyduklarımız dışında kimler var?"

Bazı ihalelerle birlikte 233 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın, maden ruhsatlı olarak açıldığını iddia eden Emre, doğadan faydalanmak, doğayı ve koruma alanlarını rant baskısından kurtarmak gerektiğini ifade etti.

Milli parkların, tabiat parklarının, sulak alanların, biyosfer rezervlerinin sayısının artırılmanın önemine değinen Emre, "Genel Başkanımızın onayıyla bir 'Su Kurulu' oluşturuldu ve ilk toplantısını 11 Şubat tarihinde Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. 6 kişilik bir teknik ekip ülkemizdeki olası riskleri, su olmazsa olmaz ve rakamlar gelecek açısından kaygı verici görülüyor, ciddi şekilde araştırıp takip edip, yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

