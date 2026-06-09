CHP\'den Basın Toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin bazı il başkanları ve il örgüt temsilcisiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emir, Meclis basın kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısının yapıldığını anımsatarak, il başkanları ve il örgüt temsilcilerinin toplantıya katılarak demokrasiye ve sandığa sahip çıktığını belirtti.

İl başkanlarının ve il örgütü temsilcilerinin partinin 2 milyon üyesi adına grup toplantısını onurlandırdıklarını ifade eden Emir, kendilerine teşekkürlerini iletti.

İl başkanları ve il örgüt temsilcileri adına konuşan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da hedeflerinin önce kurultay sonra iktidar olduğunu kaydetti.