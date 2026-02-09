CHP\'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiği iddiasıyla partisinden istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, WhatsApp üzerinden gelen mesajların ardından "sabaha kadar uyuyamadığını" söyledi.

Özarslan, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğü mesajların ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Söz konusu mesajlarda ağır hakaret ve küfür ifadelerinin yer aldığını öne süren Özarslan, bu durumun parti içinde kabul edilemez bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu mesajları aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Hem kişisel onuruma hem de temsil ettiğim makama yönelik açık bir saygısızlık söz konusu" ifadelerini kullandı. Özarslan, yaşananların ardından partisinde siyaset yapma imkânının kalmadığını belirterek istifa kararını bu nedenle aldığını söyledi.

O MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Özarslan, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, Özel tarafından gönderildiğini iddia ettiği mesajlarda "köpek", "s…tir git", "alçak köpek s…tir git", "yalaka" ve "karaktersiz p…ç" gibi ifadelerin yer aldığını ileri sürdü. Bu ifadelerin parti içi bir tartışmanın ötesinde, açık bir hakaret niteliği taşıdığını savundu.

"SİYASET DİLİ BU OLMAMALI"

İstifasını duyururken parti içi iletişim dilini de eleştiren Özarslan, " Siyaset, tehdit ve hakaret diliyle yapılmamalı. Bu anlayışla aynı çatı altında bulunmam mümkün değil" dedi. Özarslan, Keçiören Belediye Başkanlığı görevini ise bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti.