CHP'den, kamu eczacılarının mali ve özlük haklarına ilişkin kanun teklifi - Son Dakika

CHP, kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, CHP'nin eczacı kökenli milletvekilleri Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın imzaları bulunuyor.

Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'na tabi ve Emekli Sandığı kapsamında olan eczacıların, tabipler ve diş hekimleri gibi emekliliklerinde eşit düzeyde ek ödeme alabilmelerine imkan sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında memur veya sözleşmeli personel olarak çalışan tabipler ile diş hekimlerine verilen sabit döner sermaye ödemelerinden eczacıların da aynı oranda yararlanmalarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor.

Döner sermaye gelirlerinden faydalanmada üniversitelerin eczacılık fakültelerinde görev yapan personelin de tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerinde görev yapan personelle eşit haklara sahip olması hüküm altına alınıyor. 375 sayılı KHK'nin ilgili maddesi kapsamında yapılan ek ödemeden, eczacılar ile diş hekimlerinin aynı oran ve miktarda yararlanabilmesi hedefleniyor.

Teklifin gerekçesinde, sağlık çalışanları arasında hakkaniyetin göz önünde bulundurulması; ücret artışının, tüm sağlık çalışanları, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık emekçileri için yapılması gerektiği belirtildi.

Kamu eczacılarının, mali haklar açısından bir ayrımcılığa maruz kaldığı savunularak, Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık kuruluşları ile üniversitelerin tıp ve eczacılık fakültelerinde görev yapan eczacıların yıllardır süren bu özlük hakları farklılıklarının ortadan kaldırılması gerektiği ifade edildi.