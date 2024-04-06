CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu\'na destek verecek

Politika

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, görevine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile kent merkezinde ve ilçelerde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtip, başarılar diledi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin ardından görevine başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'u makamında ağırladı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum güzel misafirperverliği için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi. Denizli'de bir demokrasi şöleni yaşandığını, aldıkları güzel sonuçlarla da bunun taçlandığını ifade eden CHP İl Başkanı Horzum, Denizli'yi daha iyiye daha güzele hep birlikte götüreceklerini, bu yolda ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Horzum'a teşekkür etti. Denizli merkez ve tüm ilçelerde vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirerek, şehri derman belediyecilikle tanıştıracaklarını belirten Çavuşoğlu, hep birlikte bir başarı öyküsü yazacaklarını vurguladı. - DENİZLİ