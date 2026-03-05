CHP Doğa Koruma Mücadelesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Doğa Koruma Mücadelesinde

CHP Doğa Koruma Mücadelesinde
05.03.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, ormanları korumak için Ek-16 maddesinin kaldırılması için kanun teklifi sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "CHP olarak doğayı ekonomik bir rezerv alanı olarak gören anlayışın tam karşısındayız. Biz, doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz." dedi.

Rızvanoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Orman Kanunu'nun Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla dün TBMM'ye bir kanun teklifi sunduklarını hatırlattı.

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 21 ilde bazı alanların orman sınırlarının dışına çıkarılmasının kararlaştırıldığı Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştiren Rızvanoğlu, Orman Kanunu Ek-16 maddesinin, "ormanları adeta merkezi bir idari tasarruf alanına dönüştürdüğünü" savundu.

Rızvanoğlu, ormanlarla ilgili karar alınırken bilimsel zorunluluk aranmadığını ayrıca bağımsız ekolojik etki değerlendirmesi yapılmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu atılan imzaların, bu idari tasarrufların, Anayasa'nın ruhuyla uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Anayasa'nın 169. maddesi, devlete çok net bir ödev yükler, 'Ormanları koruyacaksın ve genişleteceksiniz' diye. Peki, biz sahada ne görüyoruz? Koruma kalkanının her gün biraz daha aşındırıldığını görüyoruz. Orman sınırlarının sistematik bir şekilde daraltıldığını görüyoruz. Bugün, hukuk devleti ilkesinin ormanlarımızla birlikte nasıl erozyona uğradığına tanıklık ediyoruz. Bunun için biz Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla kanun teklifimizi verdik. Ormanların geleceği tek bir kişinin takdirine bırakılamaz. 'Süreç bilimsel ölçütlere dayanmalı' dedik. 'Bağımsız teknik değerlendirme zorunlu olmalı' dedik. Bunun için 'Orman Kanunu Ek-16 maddesi Orman Kanunu'ndan kaldırılsın' dedik. CHP olarak doğayı ekonomik bir rezerv alanı olarak gören anlayışın tam karşısındayız. Biz, doğayı koruyan, kamu yararını esas alan bir anlayışı savunuyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Doğa Koruma Mücadelesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:30:23. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Doğa Koruma Mücadelesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.