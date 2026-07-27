CHP Erzincan teşkilatında toplu istifa - Son Dakika
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CHP Erzincan teşkilatında toplu istifa

CHP Erzincan teşkilatında toplu istifa
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CHP Erzincan teşkilatında il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları ve birçok yönetici görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ederek 'Yeni Parti' çatısı altında siyaset yapacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan teşkilatında görev yapan çok sayıda yönetici ve partili, görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, CHP Erzincan İl Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından İl Başkanı Cevdet Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras ve yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kollarından bazı yöneticilerin görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettikleri bildirildi.

Açıklamada, istifa eden isimlerin siyasi çalışmalarına "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini beyan ettikleri ifade edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erzincan, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Erzincan teşkilatında toplu istifa - Son Dakika

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