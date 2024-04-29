CHP, Et ve Süt Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP, Et ve Süt Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP, Et ve Süt Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ne aykırı sözleşme yaptıkları gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu ile bazı firmaların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Adem, Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği etlerle ilgili olarak bazı firmalarla 8 gün şartlı sözleşmeler yaptığını iddia etti ve bu durumun ithal etlerle ilgili denetimsizlik iddialarını güçlendirdiğini belirtti. Adem, Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile ihaleyle ilgili firmaların yöneticileri hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

29.04.2024 11:09
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" hükümlerine aykırı sözleşme yaptıkları gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu ile bazı firmaların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğe göre soğutulmuş etten elde edilecek kıymaların, kesim tarihinden itibaren 6 gün içinde hazırlanması gerekirken, kurumun ithal ettiği etlerle ilgili olarak bazı firmalarla 8 gün şartlı sözleşmeler yaptığını ileri sürdü.

Et ve Süt Kurumu yöneticilerinin hijyen yönetmeliğini görmezden gelerek halkın sağlığını hiçe saydıklarını iddia eden Adem, "Bu durum, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen ithal etlerle ilgili denetimsizlik iddialarını güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.

Adem, bu doğrultuda, Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile ihaleyle ilgili firmaların yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma"dan suç duyurusunda bulunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı uygulamalar, halkımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Gıda güvenliği konusunda gösterilen bu açık ihmalkarlık ve yolsuzluk iddiaları derhal soruşturulmalı ve her türlü usulsüzlüğe karışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, Et ve Süt Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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