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CHP Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yeniden aday gösterildi - Son Dakika
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CHP Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yeniden aday gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Finike'de mevcut Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden aday gösterildi. Geyikçi, yaptığı açıklamada, çalışmalarının takdir görmesiyle yeniden aday gösterilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana dürüstlük, şeffaflık, sosyal belediyecilik ve birliktelik kültürünü sürdüreceğini vurgulayan Geyikçi, Finike'nin daha güzel bir geleceğe taşınması için 5 yıl daha çalışacaklarını ifade etti.

CHP Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yeniden aday gösterildi
11.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:22
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Finike'de mevcut Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden aday gösterildi. Yeniden aday gösterilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Geyikçi, "Yaptığımız çalışmalarımızın takdir görmesi ile Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK Üyelerimiz ve Parti Meclisi'mizin kararı ile yeniden aday gösterilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Finike'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeniden aday gösterildi. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana yaptığı her çalışmada, attığı her adımda kendisine yol haritası olarak belirlediği dürüstlüğü, şeffaflığı, sosyal belediyeciliği, birliktelik kültürünü yeni dönemde de hiç şaşırmadan sürdüreceğini söyleyen Geyikçi, "Her vatandaşımızın huzur bulduğu, kendini güvende hissettiği, yüzünün güldüğü, çevreci yaklaşımdan vazgeçmeyen, doğaya ve her canlıya dost bir Finike için 5 yıl daha çalışacağız. Hemşehrilerimizin hakkını koruyan, ranta ve talana müsaade etmeyen, kimseyi ayırmadan ve kayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Finike'de görev yaptığımız sürece her vatandaşımıza dokunmaya özen gösterdik. Yeni dönemde de hemşehrilerimizin teveccühü ile bir dönem daha Finike'yi yeni umutlarla geleceğe taşımak için görev bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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