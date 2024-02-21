CHP Gaziantep İl Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Gaziantep İl Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti

CHP Gaziantep İl Başkanı ve Yönetim Kurulu İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi. CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

21.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Teşkilatında şok istifalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, "Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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