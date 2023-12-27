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CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çetin Doğan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çetin Doğan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilen emekli general Çetin Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyarette hukuki süreç ve cezaevinde kalma durumu konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, Çetin Doğan\'ı ziyaret etti
27.12.2023 - 18:41,
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilen emekli general Çetin Doğan'ı cezaevinde ziyaret etti.

Doğan'ı, Buca ilçesindeki İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yankı Bağcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gökçen ise ziyarette hukuki süreci konuştuklarını belirterek, Çetin Doğan'ın cezaevinde kalamayacağına dair bir adli tıp raporunun bulunduğunu, Anayasaya göre "hükümlünün kocaması nedeniyle" cezasının kaldırılması gerektiğini savundu.

Emekli general Çetin Doğan, "postmodern darbe" olarak anılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve sonraki süreçte sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle yargılanmış ve müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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