CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu

15.06.2022 19:13
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberindekilerle Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberindekilerle Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Öztunç, burada düzenlediği basın toplantısında, kentin tarım potansiyeli ve sulama konularında yapılması gerekenlerle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Beraberindekilerle DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, KOP İdaresi Başkanlığı ve Konya Valiliği'ni ziyaret ettiklerini aktaran Öztunç, jeoloji ve ziraat mühendisleri odasında da temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Öztunç, ziyaretlere ilişkin kapsamlı rapor hazırlayacaklarını belirterek, "Maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Konya'nın daha da büyümesini ve gelişmesini, tarımsal üretimini artmasını istiyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz." dedi.

Mavi Tünel Projesi'nin hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Öztunç, şunları kaydetti:

"Konya Ovası'nın sulanması için tüm alternatifler mutlaka değerlendirilmeli ve projeler üretilmelidir. Konya'da binin üzerinde obruk var. Obruklara neden olan etkenler bulunmalı ve bu konuda ciddi çalışmalı. Yer altı sularına ilişkin bir devlet politikası üretilmeli. Yer altı sularımız milli servetimizdir, stratejiktir. Damlama sulama için devlet teşvik vermeli, destekte bulunmalıdır. Önümüzdeki haftada hazırlayacağımız kapsamlı raporu TBMM'de heyetimizle açıklayacağız. Bu raporu da Konyalılara broşürlerle ileteceğiz."

Öztunç'a, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Konya Valiliği, Ali Öztunç, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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