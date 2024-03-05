CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Tarım Kredi Kooperatifinin açıklaması aldatmacadır

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "10 gün önce tüm fiyatlarına zam yapan Tarım Kredi Kooperatifinin, 10 gün sonra fiyatlarını sabit tutulacağına dair açıklama yapması tam anlamıyla aldatmacadır." ifadesini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ramazan boyunca temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerine zam yapılmayacağına dair açıklamasına tepki gösterdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin yaptığı fiyat sabitleme açıklamasının vatandaşların sorunlarını ciddiye almayan bir yaklaşımı yansıttığını öne süren Adem, şunları kaydetti:

"Yalan söylüyorlar. Bırakın indirim yapmayı fiyatları yüzde yüz düşürseler dahi vatandaşın alım gücü kalmadı. 10 gün önce tüm fiyatlarına zam yapan Tarım Kredi Kooperatifinin, 10 gün sonra fiyatlarını sabit tutulacağına dair açıklama yapması tam anlamıyla aldatmacadır."

Adem, son zamanlarda tüm gıda ürünlerinde katlanarak artan fiyatların ekonomik şartları zaten zor olan vatandaşları daha da zor durumda bıraktığını belirtti. Gıda fiyatlarının sabitlenmesi için çiftçilerin girdi maliyetinin düşürülmesi ve tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Adem, çiftçilere destek olunarak ekonomik reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.