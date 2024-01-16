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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Seçmenleri Askıdan İnecek Listeleri Kontrol Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Seçmenleri Askıdan İnecek Listeleri Kontrol Etme Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, seçmenleri yarın askıdan inecek seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı. Binici, seçmen kayıt ve düzeltme itirazları için son günün yarın olduğunu belirterek, tüm vatandaşları listelerini kontrol etmeye çağırdı. Binici, seçmenlerden gelen bilgileri dikkatle takip ettiklerini ve anormal seçmen kaydı veya artışı görülen yerleri inceleyerek itiraz ettiklerini aktardı. Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların 20 Ocak'ta karara bağlanacağını da bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Seçmenleri Askıdan İnecek Listeleri Kontrol Etme Çağrısı Yaptı
16.01.2024 - 10:57,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, seçmenleri yarın askıdan inecek seçmen listelerini kontrol etmeye çağırdı.

Binici, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda seçmen listelerinin yarına kadar askıda kalacağını hatırlattı.

Bu nedenle seçmen kayıt ve düzeltme itirazları için son günün yarın olduğunu belirten Binici, "4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan inecek. Seçmen listelerini kontrol etmeyen tüm vatandaşlarımızı listelerini kontrol etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Binici, seçmenlerden gelen bilgileri dikkatle takip ettiklerinin de altını çizerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını, anormal seçmen kaydı veya artışı görülen yerleri inceleyerek itiraz ettiklerini aktardı.

20 Ocak'ta ise ilçe seçim kurullarınca muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanacağını bildiren Binici, şunları kaydetti:

"Bulunduğunuz apartmandaki seçmen listesini, kendinizin ve ailenizin seçmen kaydını kontrol etmediyseniz 17 Ocak Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar muhtarlıklardan veya YSK'nin internet sitesinden kontrol edebilir, gerekli itirazları yapabilirsiniz. Seçim güvenliğinin sandıkta değil, seçmen listesiyle başladığını unutmayalım."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Seçmenleri Askıdan İnecek Listeleri Kontrol Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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