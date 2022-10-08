CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması

08.10.2022 17:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "İster erken seçim yapsınlar, ister baskın seçim yapsınlar, ister zamanında seçim yapsınlar, Türkiye'yi sosyal demokrat siyasetle buluşturacak irade, o sandıktan çıkacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "İster erken seçim yapsınlar, ister baskın seçim yapsınlar, ister zamanında seçim yapsınlar, Türkiye'yi sosyal demokrat siyasetle buluşturacak irade, o sandıktan çıkacak." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Salıcı, Sincan İlçe Başkanlığının düzenlediği CHP'ye katılım töreninde, bir süredir partinin oyunun düşük olduğu yerlere yoğunluk veren bir çalışma yaptıklarını ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Salıcı, Sincan'dan sonra Pursaklar'da ve Keçiören'de üye katılım törenleri yapacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize 'Sivas'ın ötesine gidemiyorsunuz.' diyorlardı, ama ben iddia ediyorum onlar Sincan pazarına inemiyorlar. Biz, Türkiye'nin her yerine gidip, alnımız ak bir şekilde CHP'nin siyasetini anlatıyoruz, ama onlar çarşıya pazara inemeyecek hale geldiler. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri var çarşıda pazarda, ne MHP'nin vekilleri. CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, başörtüsünü yıllarca suistimal eden Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak. İster erken seçim yapsınlar, ister baskın seçim yapsınlar, ister zamanında seçim yapsınlar, Türkiye'yi sosyal demokrat siyasetle buluşturacak irade, o sandıktan çıkacak."

YORUMLAR
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CHP'den 'Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı' CHP'den 'Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı' Oğuz Kaan Salıcı: 'Chp, Başını Örtenin de Başını Açanın da Başı Açık Olanın da Teminatıdır' Oğuz Kaan Salıcı: 'Chp, Başını Örtenin de Başını Açanın da Başı Açık Olanın da Teminatıdır'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Sincan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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