Kendisini karşılayan partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "En büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizlerden güç alıyoruz. Sizlerle yola çıktık. Sizlerle Türkiye'yi büyüteceğiz ve aydınlatacağız" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu: '6 lider bir aradayız, aynı şeyleri söylüyoruz' - Son Dakika

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