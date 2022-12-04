CHP'de aday belirsizliği sürüyor! Kulis iddiasına göre Mansur Yavaş sadece tek bir şartta aday olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir merak yaratarak işaret ettiği 3 Aralık toplantısı dün gerçekleştirildi. "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı verilen toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi birlikte yöneteceği ekibi tanıttı.

EKONOMİ AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜ VERİLDİ

Toplantıda genel olarak ekonomi ağırlıklı bir görüntü verildi. Toplantının en çok konuşulan isimleri ise Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin ve ekonomist Daren Acemoğlu oldu. Selin Sayek Böke de konuşmasıyla salonu etkileyenler arasındaydı.

DIŞARIDAN GELEN KİMSE YOKTU

CHP'nin vizyon tanıtımında dikkat çeken bir diğer detay ise salondaki katılımla ilgili oldu. Salonda koltukların büyük bir kısmında CHP'li il başkanları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti örgütlerinden yöneticiler oturdu. Tribünlerde ise CHP Gençlik Kolları'ndan üyeler ve kadınlar vardı. Yani dışarıdan katılım varsa bile çok düşüktü.

PROTOKOLÜN OTURMA DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Salonda protokolün oturma düzeni de dikkat çeken detaylar arasındaydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'na daha yakın yer verilirken, Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında ciddi bir uzaklık olduğu görüldü. Bu durumun nedeni olarak İmamoğlu'nun ev sahibi olması gösterildi.

PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İNANMIŞ

Muhalefetin henüz adayını açıklamaması da toplantıya olan ilginin artmasının nedenlerinden biriydi. Salonda genel olarak Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kazanacağına inanan bir kitle vardı. Bu kitlenin çoğunluğunun partililerden oluşması da bu algıyı güçlendirdi.

MANSUR YAVAŞ'IN TEK ŞARTTA ADAY OLACAĞI KULİSİ

Toplantının merak edilen simalarından biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Ekrana çıkan akademisyenleri telefonuna bakmadan baştan sona dinleyen Mansur Yavaş'ın hemen hemen çevresindeki hiç kimse ile iletişim kurmadığı görüldü. Koridorlarda ise Mansur Yavaş hakkında dolaşan bir iddia vardı. O iddiaya göre ise Yavaş'ın olası bir adaylık için Kılıçdaroğlu'ndan teklif beklediği yönündeydi. Yani Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu yarıştan çekilmeden herhangi bir hamlede bulunmayacak. CHP koridorlarında dolaşan kulis bu yönde.