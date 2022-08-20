CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 20:56
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün art arda gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirterek, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
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