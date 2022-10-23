Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin

23.10.2022 11:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'taki çalıştayda CHP'li belediye başkanlarına "Telefonlarınız dinleniyor" diyerek seslendi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok" diye devam ettiği bildirildi.

CHP'li belediye başkanları Sivas'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla çalıştay düzenledi. Başkanların ortak projeleri, kış dönemini ve yaklaşan seçimleri ele aldığı çalıştayda belediye bütçelerinin yönetiminden iletişim stratejilerine kadar pek çok alanda da sunum yapıldı. Çalıştay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlarla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıyla sonlandı.

"YOKSULLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIN"

Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, "Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin" talimatını verdi.

"BİR UYUŞMAZLIK OLURSA HERKES KENDİ İŞİNE BAKACAK"

Örgütlerle belediyeler arası çıkan uyuşmazlıklarla ilgili başkanları uyardığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun "Bir uyuşmazlık olursa herkes kendi işine bakacak" dediği kaydedildi.

"GİZLİ KAPAKLI İŞİMİZ YOK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

YORUMLAR (1)
  • Erdem: Kendilerini nasılda ele vermiş kırmıza ışıkta geçerken yakalanmayın diyor tam seçim üstü ???????? Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin - Son Dakika
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