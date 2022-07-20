CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğolu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğolu Açıklaması

20.07.2022 00:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğolu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi kararına, "İlk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi kararına, "İlk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına ilişkin soruya, "O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi,'ne ilişkin Danıştay kararı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda Allahın izniyle, milletin izniyle iktidar olacağız. ilk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İstanbul Sözleşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğolu Açıklaması - Son Dakika

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