CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

23.07.2022 22:06
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan Mübadele Kahvesi'ne gelerek muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan Mübadele Kahvesi'ne gelerek muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

Burada bulunanlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "2023'te Cumhuriyet'in ikinci 100 yılına başlayacağız. Geçen bir 100 yıl içinde büyük acılar yaşadık. Bu ülkede başbakan, bakanlar, gencecik evlatlarımız idam edildi. Artık bu acılara son vermemiz lazım. Ülkemizi demokrasiyle taçlandırmamız lazım. Benim düşüncem şu, muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Çünkü size her görüşten insan gelecek. Siz hepsini dinlersiniz. Hepsinin sorununa çözüm üretirsiniz. Ancak yukarıdakiler pek öyle değil. Benim bütün amacım hiçbir vatandaşı ırkına, inancına, kökenine bakmadan bütün insanları kucaklamak. Artık kavgadan bıkmadık mı? Artık huzur içinde kendi ülkemizde yaşayabilmeliyiz" dedi.

Daha sonra Mübadele Evi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Bursa'dan ayrılarak yarın gerçekleştireceği ziyaretler için Balıkesir'e hareket etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Görükle, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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