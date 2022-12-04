Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkatlerden kaçmadı! CHP'liler durumu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde partisinin vizyon tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım kapsamında Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit gibi isimler söz alarak ekonomi alanında sunum yaptı.

ROZET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İlk olarak kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yakasında sadece Türk rozeti olması, CHP rozetine yer verilmemesi gözlerden kaçmadı. Herkes bu durumun nedenini Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı verdiğine yordu ancak CHP'li kaynaklardan tam tersi bir açıklama geldi.

"AMACI TOPLANTIYI TÜRKİYE'YE MAL ETMEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden parti rozeti takmadığına ilişkim değerlendirmelerde bulunan CHP'li kaynaklar, "Bu toplantı aslında CHP'nin değil, Türkiye'nin vizyon toplantısı. Adaylıktan ziyade genel başkanımız bu nedenle parti rozetini tercih etmedi" ifadelerini kullandı.