Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkatlerden kaçmadı! CHP'liler durumu açıkladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkatlerden kaçmadı! CHP'liler durumu açıkladı

04.12.2022 09:51

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkat çekerken CHP'li kaynaklar söz konusu durum hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun tanıtım toplantısını Türkiye'ye armağan etmek amacıyla böyle bir yol izlediği belirtilirken rozet ile adaylığın arasında bir bağlantı olmadığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bulunan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde partisinin vizyon tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım kapsamında Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet S. Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit gibi isimler söz alarak ekonomi alanında sunum yaptı.

ROZET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İlk olarak kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yakasında sadece Türk rozeti olması, CHP rozetine yer verilmemesi gözlerden kaçmadı. Herkes bu durumun nedenini Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı verdiğine yordu ancak CHP'li kaynaklardan tam tersi bir açıklama geldi.

"AMACI TOPLANTIYI TÜRKİYE'YE MAL ETMEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden parti rozeti takmadığına ilişkim değerlendirmelerde bulunan CHP'li kaynaklar, "Bu toplantı aslında CHP'nin değil, Türkiye'nin vizyon toplantısı. Adaylıktan ziyade genel başkanımız bu nedenle parti rozetini tercih etmedi" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkatlerden kaçmadı! CHP'liler durumu açıkladı - Son Dakika
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