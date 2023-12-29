CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ASO Başkanı Seyit Ardıç\'la Görüştü

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'la görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ardıç'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Kabulde Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.
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