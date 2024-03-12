CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında İstiklal Marşı'nın Parlamentoda kabulünün 103. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarını saygıyla anıyor.

12.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuzda kabulünün 103'üncü yıl dönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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