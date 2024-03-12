CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

BM: Sudanlı mültecilere yönelik yardımlar sona erebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaş nedeniyle Çad'a sığınmak zorunda kalan Sudanlı mültecilere yönelik yardımların gelecek ay sona erebileceği uyarısı yaptı. WFP Çad Temsilcisi ve Ülke Direktörü Pierre Honnorat tarafından yapılan açıklamada, Sudanlı mültecilere yardımların sona erebileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, milyonlarca kişinin Çad'a göç etmek zorunda kaldığı belirtilerek desteklerin azalması nedeniyle gelecek ay yardımların sona erebileceği belirtildi. Sudanlı mültecilere yardım için uluslararası kurumlara çağrı yapılan açıklamada, gelecek altı ay boyunca acilen 242 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edildi. Sudan'daki iç savaş sonucunda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.