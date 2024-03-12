CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuzda kabulünün 103'üncü yıl dönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.
Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mehmet Akif merhumun ruhunda, onun dizelerinde ete kemiğe bürünmüş ve milletimizin ortak milli hafızasına nakşedilmiş olan cesareti, kararlılığı, özgürlüğü, dayanışmayı, milli hassasiyetleri bünyesinde barındıran İstiklal...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, İsrailli yöneticilerin soykırım gerçeğini saklamak yerine susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan bölgede ve dünyada kalıcı barışın mümkün olmadığını vurguladı.
Sudan Ordusu, HDK'nin kontrolündeki ulusal radyo ve televizyon binasını ele geçirdiğini duyurdu. Son haftalarda başkent Hartum'un Umdurman kentindeki operasyonlarda ilerleme kaydeden ordunun, ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Sudan'da iç savaş nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da yapılan ulaşım yatırımlarının olmadığını ve hatta ihalesi yapılan metro hatlarının bile iptal edildiğini söyledi. Kurum, İstanbul'un sorunlarına odaklandıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaş nedeniyle Çad'a sığınmak zorunda kalan Sudanlı mültecilere yönelik yardımların gelecek ay sona erebileceği uyarısı yaptı. WFP Çad Temsilcisi ve Ülke Direktörü Pierre Honnorat tarafından yapılan açıklamada, Sudanlı mültecilere yardımların sona erebileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, milyonlarca kişinin Çad'a göç etmek zorunda kaldığı belirtilerek desteklerin azalması nedeniyle gelecek ay yardımların sona erebileceği belirtildi. Sudanlı mültecilere yardım için uluslararası kurumlara çağrı yapılan açıklamada, gelecek altı ay boyunca acilen 242 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edildi. Sudan'daki iç savaş sonucunda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
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