CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merih Demiral'ın disiplin soruşturmasını eleştirdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine Özdağ, bozkurt işareti yaparak, şunları söyledi:

"Bu, Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor, Azerbaycan'da, Tebriz'de 10 binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur."

"Özgürlükçü olmak lazım"

CHP Genel Başkanı Özel de aynı soruya karşılık, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

(Sürecek)