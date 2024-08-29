CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla dünya rekoru kıran milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ediyor, ilerleyen turlarda kendisine başarılar diliyorum.' ifadesini kullandı.

29.08.2024 18:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla dünya rekoru kıran milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ediyor, ilerleyen turlarda kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti - Son Dakika

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