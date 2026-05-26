CHP Genel Merkezi'nde Kriz

26.05.2026 21:23
CHP Milletvekili Yıldız, polislerin girmesini engelleyerek genel merkeze alınmadıklarını açıkladı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Merkezi'nde pazar günü yaşananlara ilişkin, "Biz orada saat 15.00'e kadar polislerin girmesini engelledik. Arkadaşlar bizimle görüşseydi, o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Yıldız, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Yıldız, parti genel merkezinde pazar günü yaşananlara ilişkin, "Biliyorsunuz o gün milletvekilleriyle ve Parti Meclis üyeleri ile beraber genel merkezin önündeydik. Biz orada milletvekilleri olarak kendileri ile görüşmek istedik, içeri girmek istedik. Doğal olarak orası bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Sabah 08.00'de gittik, konuşmaya geldiğimizi söyledik. Ama üzülerek söylüyorum, ilk defa tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı" diye konuştu.

'POLİSLERİN GİRİŞİNİ BİZ ENGELLEDİK'

Polis ekiplerinin sabah saatlerinde genel merkeze girmek istediğini kaydeden Yıldız, "Bizle ilgisi yok. İcra müdürü; yani kanun geldi oraya ve içeri girmek istedi. Biz orada saat 15.00'e kadar polislerin girmesini engelledik. Arkadaşlar bizimle görüşseydi o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Yani 7-8 tane milletvekiliyle hiçbir ilgisi yok o işin. Çünkü kanun olarak icra müdürü geliyor orada içeri almıyorlar. İçeri almadıkları için de biz zaten 15.00'te geri çekildik. Böyle bir operasyon yapıldı. Tekrar ediyorum tarihte ilk defa milletvekilleri kendi genel merkezine giremedi arkadaşlar. Bizi içeri almadılar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN- Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: DHA

