CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Biz bu güzel ülkeye barış, kardeşlik ve refah getirmek istiyoruz' - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Biz bu güzel ülkeye barış, kardeşlik ve refah getirmek istiyoruz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: \'Biz bu güzel ülkeye barış, kardeşlik ve refah getirmek istiyoruz\'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yozgat'ta partisinin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı Sinan Budak'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, hiç kimseyle düşmanlık ilişkisi olmadığını ve Türkiye'ye barış, kardeşlik ve refah getirmek istediklerini belirtti. Başarır, emeklilerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarından emeklilere destek olmalarını istedi.

29.02.2024 15:03
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hiç kimseyle düşmanlıklarının olmadığını belirterek, "Biz bu güzel ülkeye, bu topraklara barış getirmek istiyoruz, kardeşlik getirmek istiyoruz, refah getirmek istiyoruz." dedi.

Yozgat'ta partisinin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı Sinan Budak'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Başarır, 31 Mart'ta Boğazlıyan halkının sandığa gideceğini, CHP'nin adayı Sinan Budak'ı belediye başkanı seçeceğini söyledi.

Başarır, hiç kimseyle düşmanlıklarının olmadığını vurgulayarak, "Biz bu güzel ülkeye, bu topraklara barış getirmek istiyoruz, kardeşlik getirmek istiyoruz, refah getirmek istiyoruz. Çiftçinin, emeklinin, gencin yoksulluk çekmediği bir ülkeyi hayal ediyoruz." diye konuştu.

Emeklilerin zor durumda olduğunu anlatan Başarır, "Emekli, aldığı 10 bin lirayla bir hafta geçinemiyor. Ev kirası veremiyor, et alamıyor, faturalarını ödeyemiyor. Belediye başkanlarımızdan ricamız, bütçenizin bir kısmını emekliye ayırın, kart verin, para verin, erzak verin." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Biz bu güzel ülkeye barış, kardeşlik ve refah getirmek istiyoruz' - Son Dakika

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