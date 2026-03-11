CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.03.2026 15:58
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, emekli bayram ikramiyesine ilişkin, "2 trilyon 770 milyar lirayı faize gömüyorsunuz ama onun yüzde 1,5'i kadar olan 1000 liralık emekli bayram ikramiyesine ilave zammı bile yapamayacak bir haldesiniz.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, emekli bayram ikramiyesine ilişkin, "2 trilyon 770 milyar lirayı faize gömüyorsunuz ama onun yüzde 1,5'i kadar olan 1000 liralık emekli bayram ikramiyesine ilave zammı bile yapamayacak bir haldesiniz." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki emekli maaşları ve bayram ikramiyesine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

İktidarın, "Hazinede para olmadığı" gerekçesiyle emekli bayram ikramiyesinde artış yapmadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulunan Günaydın, "2 trilyon 770 milyar lirayı faize gömüyorsunuz ama onun yüzde 1,5'i kadar olan 1000 liralık emekli bayram ikramiyesine ilave zammı bile yapamayacak bir haldesiniz ama lafa geldi mi Türkiye Yüzyılı, uçan kaçan bir AK Parti hükümeti. İşte tablo bu kadar açıktır. Bu bayramı da emeklilerimiz gözlerini torunlarından kaçırarak geçirecekler." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin sözlerini anımsatan Günaydın, duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifine MHP'den destek beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin çok ciddi bir savaş ortamının içerisinde olduğunu söyleyen Günaydın, ABD ve İsrail'in tüm hukuk ilkelerini hiçe sayarak İran'a saldırdığını belirtti.

Günaydın, Türkiye'nin olası bir savaşa hazır olup olmadığının iyi düşünülmesi gerektiğini belirterek, envanterdeki savaş uçağı ve tankların modernizasyonun yapılamadığını, büyük ordular içerisinde 5. nesil savaş uçağına sahip olmayan tek ordunun Türk ordusu olduğunu ileri sürdü.

Ulusal güvenliğin hamasetle değil, stratejik planlama ve akılcı dış politikayla sağlanacağını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti hem 'sert güç' denilen ordusunu modernize etme ve yenileme, bunun için her türlü kaynağı akılcı bir şekilde uygulama, hayata geçirme hem de yumuşak güç dediğimiz adaletini, demokrasini ve Cumhuriyetini yeniden inşa etme ve restore etme zorundadır. Gecikilen her gün sadece bir demokrasi ve Cumhuriyet sorunu değil, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur."

Günaydın, TBMM Genel Kurulunda dün gerçekleştirilen kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdiğini anımsatarak, "Hiç şüphesiz Meclisin Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarının milletvekillerini bilgilendirmesi önemlidir. Bu tutanaklar 10 yıl boyunca elbette açıklanmayacak ama milletimiz şunu bilsin ki gazete haberlerinin dışında milletvekillerinin duyduğu yeni bir haber yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

