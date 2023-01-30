CHP'li Özgür Özel: İktidara geldiğimizde hemen MİT'in başındaki yönetici de gidecek - Son Dakika
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CHP'li Özgür Özel: İktidara geldiğimizde hemen MİT'in başındaki yönetici de gidecek

30.01.2023 15:14

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek" ifadelerini kullandı. CHP'li Özel'in daha önce seçimlerde AK Parti lehine çalıştığını ileri sürdüğü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası, YÖK ve MİT'in yöneticilerini hedef aldı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HEPSİ GİDECEK"

Özel şu ifadeleri kullandı; "'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür. İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek."

HEDEFİNDE YİNE HAKAN FİDAN VAR

CHP'li Özel'in saydığı 3 kurumdan birinin daha önce defalarca tepki gösterdiği MİT olması dikkatlerden kaçmadı. Özel, özellikle seçim süreçlerinde AK Parti lehine çalışmakla suçladığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı da görevden alınacak yöneticiler arasında saydı.

YORUMLAR (24)
  • TURGAY KAYA: resmen tehdit ediyor..bu bir suçtur..türkiye son 100 yılın en büyük büyüme durumunda iken kusura bakmayında bu ülkeyi sizlere yedirmeyiz. biz çok karanlık yılları yaşadık gördük, ama reisin sayesinde ülke güçlendi ve güven veriyor.zaten reis güven vermese idi bu duruma kadar gelmezdi. Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
  • Ünal Kayaer: Mit ve mit baskani harika işler yapıyor. Nerede terörist varsa kulağından tutup getiriyor. Bu adamın kimlerden emir aldığı , kime hizmet ettiği bir daha belli oldu. Allah bunların eline düşürmesin. Cevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır
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Hakan Fidan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özgür Özel: İktidara geldiğimizde hemen MİT'in başındaki yönetici de gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel: İktidara geldiğimizde hemen MİT'in başındaki yönetici de gidecek - Son Dakika
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