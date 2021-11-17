CHP Grup toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme konusunda, "Ben ülkemize iktidar olmaktan çok iz bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek 100 tane iktidara da ülkeye bir şeyler ekleyerek yürüsün istiyorum. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kaygı yaşamıyorsa böyle bir Türkiye olsun istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Kayseri ziyaretinde Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın eskiden bir ton et satıp 25 ton yem alındığını, şimdi ise bir ton ete karşılık 15-16 ton yem alınabildiğini, gübre bayisi bir çiftçinin de bayi olmasına rağmen 40 dönüm gübresiz ekim yaptığını söylediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Maerkez Bankası'nın fiyat istikrarını koruma görevi olduğunu hatırlatarak, "Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak, bunu sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirleyecek. Bu yetki bir kararname ile bankadan alındı. 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu. Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu fiyatlara, zamlara bir şey dedi mi? 'Şu önlemlerin alınması gerekir' diye bir rapor hazırladı mı? İlgili kişiler acaba bir araya gelip 'yahu ne oluyor, bu kadar zam nereden geliyor, bu Türk lirası neden böyle güneş görmüş kar gibi eriyor' diye düşündü mü? Hiç düşünmedi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bütün bunlar olurken çıkıp diyor ki 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. Yazdıkları ekonominin kitabından bir sayfa okuyayım. Zafer Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında garanti vermişler 877 bin 488 kişi buradan uçacak demişler. 5 bin 725 kişi kullanmış. Devletin hazinesinden beşli çeteye giden para 4 milyon 650 bin Avro."

Kılıçdaroğlu, helalleşme konusuyla ilgili olarak, "Ben ülkemize iktidar olmaktan çok iz bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek 100 tane iktidara da ülkeye bir şeyler ekleyerek yürüsün istiyorum. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kaygı yaşamıyorsa böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmak istiyorum. Yaralar hala açık. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı. Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Hukuk başka; kim ne suç işlediyse karşılığı başkadır. Hukuk ile helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Devlet insanlara tazminat ödeyecek, ama bir taraftan da helalleşeceğiz Ben gelecekte bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkümlarıyla, mahallerinden sürülen Romanlar'la, varlık vergileri altında inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla, mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle, Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle, Soma ile, darbeciler bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımızı astı, bu insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesiyle, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bir gün çocuklarımız geçmişe baktığında 'helal olsun onlara' diyecek. Laik, demokrat, müreffeh, Atatürkçü ülkede yaşayan çocuklarımız teşekkür edecekler. Birisinin yapması gerekiyordu, nasip bize oldu" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA