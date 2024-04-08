CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp belli olacak - Son Dakika
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Politika

CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp belli olacak

CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp belli olacak

CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, seçimlerde ölü seçmenlerin oy kullandığı iddiasıyla YSK'ye itirazda bulundu. Savaş, sandıkların açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakılarak ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının belli olacağını belirtti.

08.04.2024 15:52  Güncelleme: 15:58
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, "Ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakılarak belli olacak" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, seçimlere dair itiraz süreci devam ediyor. İtirazların biri de Hatay'da CHP'li Lütfü Savaş ve AK Partili Mehmet Öntürk arasında geçen seçim için yapıldı. Hatay'da AK Partili Öntürk, CHP'li Savaş'a karşı daha fazla oy alarak kazanan taraf olmuştu. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet tarafından, seçimlerde '3 bin 389 ölü seçmenin oy kullandığı' iddiasının yer aldığı 86 sayfalık dilekçeyle YSK'ye itirazda bulunmuştu.

İtiraz başvurusunun ardından CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş da, YSK'nın önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Savaş, 31 Mart gecesinden bu yana pek çok usulsüzlükle muhatap bırakıldıklarını iddia ederek, yetkililerin iddia ettikleri usulsüzlükleri herkesin ikna olacağı bir sonuçla ortaya çıkarması gerektiğini kaydetti.

İtiraz süreci tamamlanmadan mevcut bir adaya mazbata verildiğini iddia eden Savaş, "Bu süreçte en büyük tepkimiz, henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir adaya mazbata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kuruluna 'itirazlar bitmeden mazbata vermeyin' yazılı talimatına rağmen mazbata verilmiştir" diye konuştu.

"20 sandıkta polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildi"

Konuyla ilgili YSK'ya dün gerekli itirazların yapıldığını hatırlatan Savaş, "2 aday arasındaki oy farkından daha fazla sayıda olan 3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullandığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. 38 bin 889 geçersiz oy vardır aradaki fark 2569'dur. Yani geçersiz oylar farkın 15 katından daha fazladır. 20 sandıkta kanuna aykırı olarak polis ve zabıtalardan sandık kurulu başkanı görevlendirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tam bir kanunsuzluktur. Binlerce ıslak imzalı tutanakta parafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla kullanılması ve toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi Yüksek Seçim kurulundan beklentimiz bu itirazların gereğini yani dokuzun gereğini yerine getirmesidir" ifadelerine yer verdi.

"Ölü seçmenin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılınca belli olacak"

Savaş, ölü seçmenler adına oy kullanıldığının nasıl tespit edildiği sorusunu da şu şekilde cevapladı:

"Bu seçmen listesinde olmayan ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak gerekiyor. 14 ayı aşkın geçen sürede kanunen ölmüş insanların normal şartlarda en geç 5 gün içerisinde yüksek seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor. 14 ayı aşkın 3 bin 389 hayatını kaybetmiş insanın seçmen listesinde olmaları sizce de manidar değil mi? Onların oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakılarak belli olacak."

YSK önünde yaptığı açıklamanın ardından, YSK binasının karşısında yer alan Zafer Parkında, kendisini desteklemeye gelen vatandaşlara da bir konuşma yapan Savaş, burada YSK'ya verilen itirazlarının değerlendirilmesi talebini yineledi. Savaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Ölü seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı sandıklar açılıp belli olacak - Son Dakika

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