CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, seçim kurulu önünde basın açıklaması yapacak

Politika

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, seçim kurulu önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı. Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz Salı günü seçim sonuçlarına itiraz etmişti. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oy farkının 3 bin 890'dan 2 bin 866'ya gerilediğini açıklamıştı. Başkan Tiryaki, son olarak akşam saatlerinde partililere SMS göndererek Perşembe günü Antakya Seçim Kurulu önüne gelmeleri çağrısında bulundu. Tiryaki, "Kıymetli Hataylı hemşerilerim, Oylarımıza sahip çıkıyoruz, itirazlarımız sürüyor tek bir oyun bile hukuksuz bir şekilde kaybolmasına izin vermiyoruz. Genel Başkanımız tarafından görevlendirilen genel başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve avukatlarımızla birlikte 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 11.00'da Antakya Seçim Kurulu önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza tüm halkımızı bekliyoruz. Umutluyuz, kazanıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY