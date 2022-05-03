CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı - Son Dakika
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CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı

03.05.2022 11:29

CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi heyeti ile bayramlaştı.

CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı

ANKARA - Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer'den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'dan oluşan Halkların Demokratik Partisi heyeti ile bayramlaştı.

HDP heyetinin bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, "Hepimiz; yoksunluğun, yoksulluğun, insanların yaşam biçimlerine, inançlarına, tercihlerine göre ayrıştırılmadığı, bir ve beraber olma duygusunun yüceltildiği, ayrılığın olmadığı bayramlar temenni ediyoruz. Hepimizin huzur, refah, barış içinde yaşadığı bayramlar olmasını istiyoruz. Bu noktada Gençlik Kollarımızın düzenlediği kampanyaya atıfta bulunarak şunu da söylemek isterim: Hiç kimsenin uzaktaki bir yakını ziyaret edeceği zaman yakıt ya da bilet ücretini düşünmeki zorunda kalmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlik Kollarımız şu anda askıda bilet diye bir kampanya düzenledi" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu, Türkiye'nin kendilerine ihtiyacı olduğunu belirterek, " Türkiye'de siyaset çok geriliyor. Bilerek geriliyor daha doğrusu. Dolayısıyla da özellikle gelişmeler, zaten bozuk bir gelir dağılımı olan ülkeyi daha da büyük bir gelir dağılım bozukluğuna itti. Gerçekten halkımızın önemli bir kısmı yoksullaştı. Onun için gençlerin böyle bir adımı bence takdire şayan bir durum. Bir şeyler yapmak lazım. Bu bir şeyler de bize önerilen klasik düşüncelerin ötesinde alışılmışın dışında düşünceler üzerinden yapılabilir. Bu askıda bilet meselesi de öyle bir mesele" diye konuştu.

Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Seçim süreci çerçevesinden baktığımızda gerçekten bu iktidarın bir şekilde değişmesi gerektiği çok açık. Ben şahsen sayın Cumhurbaşkanı'nın gezi ve Kavala ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra ben kendini bitirdiğini düşünüyorum. Herkes biliyor ki Kavala suçsuz, herkes biliyor ki gezi spontane bir hadiseydi. Dolayısıyla bütün bunları sanki birileri düzenlemiş gibi bir algı oluşturmaya yönelik bir Cumhurbaşkanı çabasının herkes tarafından görüldüğünü düşünüyoruz."

CHP heyeti, HDP heyetinin ardından İYİ Parti heyeti ile bayramlaşacak.

CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı
CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı
CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı
CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP heyeti HDP heyeti ile bayramlaştı - Son Dakika


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