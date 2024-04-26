CHP, İsias Oteli davasını yakından takip ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, İsias Oteli davasını yakından takip ediyor

CHP, İsias Oteli davasını yakından takip ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kahramanmaraş'taki İsias Oteli davasını takip ettiklerini belirtti. Gökçen, davayı sadece olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için değil, aynı zamanda devletin adaletine olan inancın tesis edilmesi için önemli bir dava olarak gördüklerini ifade etti.

26.04.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Beraberindeki heyetle İsias Oteli davasının ikinci duruşması için kente gelen Gökçen, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP olarak İsias Oteli davasını takip ettiklerini dile getiren Gökçen, şöyle konuştu:

"Bu dava yalnızca İsias Otel'de hayatını kaybedenler ve ailelerinin değil, aynı zamanda milyonların gözünün üstünde olduğu bir davadır. Şu yüzden önemlidir bizler için. Sadece orada geleceği çok parlak olan, çok zeki, başarılı çocukların ölmesi, çok başarılı çocukların ailelerinin gözyaşlarının silinmesi için değil; ama aynı zamanda o zor zamanlarda, günlerde, yakınlarını kaybeden herkesin gözünde bu devletin adaleti sağlayabileceğine olan inancının tesis edilmesi için önemlidir.

İsias Oteli davası aslında hakikat mücadelesidir. Gerçeklik neyse kimin sorumluluğu varsa bu sorumluluğun ortaya çıkması için, bu sorumluluk ortaya çıktıktan sonra da sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi içindir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak davayı Adıyaman'da takip etmeye devam edeceğiz. Bu davayı yalnızca tekil bir dava olarak görmediğimizi, bu davanın sonucunun başka davalara emsal olabileceğini düşündüğümüzü sizlere ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gökçe Gökçen, Gökçen, Gökçe, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, İsias Oteli davasını yakından takip ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, İsias Oteli davasını yakından takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement