CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Genel Başkanlığa Aday Oldu - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Genel Başkanlığa Aday Oldu

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kır, projelerini açıklayarak, kadınların temsiliyetini artırmayı hedeflediklerini belirtti ve kadın platformları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacaklarını vurguladı.

05.07.2024 14:30
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CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, "Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum." dedi.

Kır, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Kadın Kolları'nın 4 Ağustos'ta yapacağı 15'inci Olağan Kurultayı öncesinde projelerini açıklayan Kır, "Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Kadınların hem yerel de hem genelde temsiliyet noktasında çok daha iyi noktalarda olmasını sağlayacaklarını aktaran Kır, Kadın Kolları örgütünden gelen bir aday olduğunu anımsattı.

Seçilmesi halinde birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağı sözünü veren Kır, il, ilçe başkanlıklarının adeta bir proje üretim merkezi haline getirileceğini kaydetti.

Kır, kadın platformları, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ayağı yere basan siyaset anlayışıyla politikalar geliştireceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, kadın kolları örgütlerimizi bir akademiye dönüştürmek. Bizler susmuyoruz, susmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Hedefimiz parti içi iktidar değil, genelde iktidar olup kadınlarımızın sorunlarını çözmektir. Bugün itibarıyla, umudun, sevdanın, inancın kavgası başlamıştır. Salonlardan sokağa çıkmanın ve iktidarı ilmek ilmek örmenin vakti gelmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Genel Başkanlığa Aday Oldu - Son Dakika

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