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Politika

CHP Karaburun'da aday değişikliği

CHP Karaburun\'da aday değişikliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ithal aday tartışmaları nedeniyle gündemde olan İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

15.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:22
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ithal aday tartışmaları nedeniyle gündemde olan İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Nurşen Balcı, daha önce partililer tarafından 'ithal aday' eleştirileriyle protesto edilmişti. Söz konusu ilçede adaylık konusu, CHP tarafından yeniden ele alındı.

Bugün gerçekleşecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, önemli bir gelişme yaşandı. Aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

CHP İzmir'de, Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Uygar Erdoğan'ın da adaylığı iptal edilmiş, kendisinin yerine Onur Emrah Yıldız'ın aday olduğu açıklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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