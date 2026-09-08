CHP kuruluşunun 103. yılında, Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla kadın sergisi açıldı - Son Dakika
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CHP kuruluşunun 103. yılında, Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla kadın sergisi açıldı

CHP kuruluşunun 103. yılında, Kılıçdaroğlu\'nun imzasıyla kadın sergisi açıldı
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CHP, kuruluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında genel merkezinde 'Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın' sergisini açtı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açılışta Cumhuriyet'in Kırmızı Kitabı'nı imzalarken, sergide tarihten spora birçok alanda öncü olmuş 103 kadının fotoğrafı yer aldı.

CHP'de "Cumhuriyet'in 103. Yılında İz Bırakan 103 Kadın" sergisi açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında genel merkezinde düzenlenen serginin açılışında, Cumhuriyet'in Kırmızı Kitabı'nı imzaladı.

Sergide, Cumhuriyet tarihinde Milli Mücadele'den siyasete, kültür-sanattan bilime, spordan edebiyata kadar farklı alanlarda önemli başarılar elde eden Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Fatma Aliye Topuz, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Yasemin Adar Yiğit, Eda Erdem Dündar ve Şahika Ercümen gibi 103 kadının fotoğrafları yer alıyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kuruluşunun 103. yılında, Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla kadın sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP kuruluşunun 103. yılında, Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla kadın sergisi açıldı - Son Dakika
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